В россии заявили об ударе ВСУ по скоплению армии рф. Фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202695-rossmi-zayavili-ob-udare-vsu-po-skopleniu-armii-rf-v-kurskoy-oblasti-video.html

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Збройні сили України атакували військовий об'єкт у місті Льгов Курської області рф.

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Напередодні, 30 грудня, у Льгову щонайменше шість крилатих ракет Storm Shadow прилетіли по місцю базування російської армії. Зафіксоване влучання у будівлю на вулиці Свердлова, 1, яку використовували ворожі військові. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Внаслідок обстрілу на місці загинули восьмеро російських військовослужбовців. Ще 22 були поранені й госпіталізовані.

Нагадаємо, 25 грудня українські Сили оборони завдали удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Тоді внаслідок обстрілу, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військових.