У росії заявили про удар ЗСУ по скупченню армії рф. Фото: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n202695-roszmi-zayavyly-pro-udar-zsu-po-skupchennu-armiyi-rf-u-kurskiy-oblasti-video.html

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Збройні сили України атакували військовий об'єкт у місті Льгов Курської області рф.

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Напередодні, 30 грудня, у Льгову щонайменше шість крилатих ракет Storm Shadow прилетіли по місцю базування російської армії. Зафіксоване влучання у будівлю на вулиці Свердлова, 1, яку використовували ворожі військові. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Внаслідок обстрілу на місці загинули восьмеро російських військовослужбовців. Ще 22 були поранені й госпіталізовані.

Нагадаємо, 25 грудня українські Сили оборони завдали удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Тоді внаслідок обстрілу, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військових.