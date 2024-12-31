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У росії заявили про удар ЗСУ по скупченню армії рф. Фото: Повітряні сили

РосЗМІ заявили про удар ЗСУ по скупченню армії рф у Курській області (ВІДЕО)

31 гру 2024, 16:20
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Збройні сили України атакували військовий об'єкт у місті Льгов Курської області рф.


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Напередодні, 30 грудня, у Льгову щонайменше шість крилатих ракет Storm Shadow прилетіли по місцю базування російської армії. Зафіксоване влучання у будівлю на вулиці Свердлова, 1, яку використовували ворожі військові. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Внаслідок обстрілу на місці загинули восьмеро російських військовослужбовців. Ще 22 були поранені й госпіталізовані.

Нагадаємо, 25 грудня українські Сили оборони завдали удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області. Тоді внаслідок обстрілу, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військових.

Джерело: Ракурс


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