Генштаб ВСУ раскрыл детали поражения нефтебазы. Фото:

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Сил оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів.

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Вночі 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими військовими завдали удару по нафтобазі «Ярцевська» у Смоленській області рф. На об'єкті були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, також спостерігається сильне задимлення. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Зазначається, що внаслідок влучань зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Ця база використовувалася для забезпечення армії рф. Досі уточняється додаткова інформація щодо результатів бойової роботи.

Ураження важливих об'єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня українські дрони атакували нафтобазу в Смоленській області росії. Місцеві жителі заявили про понад 10 вибухів. Унаслідок влучання на нафтобазі розпочалася пожежа.