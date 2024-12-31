Оформление паспортов подорожает в Украине. Фото:

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Оформлення паспортів в Україні подорожчає з 1 січня.

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Поліграфкомбінат «Україна» змінює вартість бланків окремих біометричних документів і саме через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Подорожчання стосується оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це 31 грудня повідомила Державна міграційна служба України.

Вартість біометричних документів у 2025 році становитиме:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1 тис. 42 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1 тис. 682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1 тис. 175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 тис. 80 грн.

Ті ж особи, які оплатили адміністративні послуги до 31 грудня 2024 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, — додали в Міграційній службі.

Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2024 року порівняно з листопадом минулого року зросли на 24,1%. Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів — на 25,1%, у тому числі усередині України — на 23,6%. Ціни на виробництво м’яса стали більшими на 12,5%, зокрема всередині України — на 12,6%.