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Оформлення паспортів в Україні подорожчає. Фото:
Вартість оформлення паспортів в Україні зросте з 2025 рокуhttps://racurs.ua/ua/n202703-vartist-oformlennya-pasportiv-v-ukrayini-zroste-z-2025-roku.htmlРакурс
Оформлення паспортів в Україні подорожчає з 1 січня.
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Поліграфкомбінат «Україна» змінює вартість бланків окремих біометричних документів і саме через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів. Подорожчання стосується оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це 31 грудня повідомила Державна міграційна служба України.
Вартість біометричних документів у 2025 році становитиме:
- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1 тис. 42 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1 тис. 682 грн;
- посвідка на постійне проживання в Україні — 1 тис. 175 грн;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 тис. 80 грн.
Ті ж особи, які оплатили адміністративні послуги до 31 грудня 2024 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, — додали в Міграційній службі.
Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2024 року порівняно з листопадом минулого року зросли на 24,1%. Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів — на 25,1%, у тому числі усередині України — на 23,6%. Ціни на виробництво м’яса стали більшими на 12,5%, зокрема всередині України — на 12,6%.