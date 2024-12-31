Владимир Зеленский провел Ставку. Фото: ОП

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Друге засідання технологічної Ставки відбулося у п’ятницю, 31 грудня.

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У сьогоднішньому засіданні брали участь урядовці, керівники державних інституцій, військове командування, а також керівники та генеральні конструктори оборонних підприємств. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави нагадав, що перша технологічна Ставка була присвячена українській ППО, а другій фахівці та військові звітували щодо перших рішень, які стосуються збільшення можливостей захисту неба над Україною та збільшення необхідного для цього виробництва.

Зеленський заявив, що влада й надалі посилюватиме мобільні вогневі групи. Також є рішення для захисту від ракет та КАБів.

Уже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях, — написав президент і додав, що головним є українське виробництво, яке зміцнює оборону України, а після війни забезпечить зростання експорту.

Нагадаємо, перша технологічна Ставка відбулася 13 грудня. На тій зустрічі учасники провели детальну розмову про те, як можна посилити захист неба над Україною.