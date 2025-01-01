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Транзит российского газа по Украине остановлен

Украина в 7.00 1 января остановила транспортировку российского газа — Минэнергетики

1 янв 2025, 08:35
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Україна сьогодні, 1 січня, о 7.00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.


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Міжнародних партнерів проінформовано про це в установленому порядку. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат, — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. — Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, — наголосили у відомстві.

Источник: Ракурс


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