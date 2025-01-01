Транзит російського газу Україною зупинено

https://racurs.ua/ua/n202707-ukrayina-o-7-00-1-sichnya-zupynyla-transportuvannya-rosiyskogo-gazu-minenergetyky.html

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Україна сьогодні, 1 січня, о 7.00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

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Міжнародних партнерів проінформовано про це в установленому порядку. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат, — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. — Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.