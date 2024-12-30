Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть у чотири рази

Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть. Фото:

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Тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зростуть у чотири рази.

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Нові тарифи почнуть діяти вже післязавтра — з 1 січня 2025 року. Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв’язку з припиненням транзиту російського газу, засідання якої транслювалося в YouTube.

Генеральний директор оператора ГТС України Дмитро Липпа заявив, що у 2024 році 85% доходу складало транспортування газу походженням з росії.

Тобто 15% — це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень — зазначив він.

За словами посадовця, український оператор зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Рішення НКРЕКП передбачає, що тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1 тис. куб. м, або майже на 305%.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що через припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою у 2025 році в Україні пропонується у чотири рази збільшити тариф на транспортування ресурсу для внутрішніх отримувачів послуги.