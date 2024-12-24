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Ракурс
Припинення транзиту уряд перекине на транспортування газу для промисловості

Припинення транзиту уряд перекине на транспортування газу для промисловості

24 гру 2024, 09:29
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Через припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою у 2025 році в Україні пропонується у чотири рази збільшити тариф на транспортування ресурсу для внутрішніх отримувачів послуги.


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Як пише «Дзеркало тижня», у разі схвалення проєкту цього рішення додатковий тягар ляже на промислові підприємства. Їх об'єднання впродовж грудня активно наголошували, на необхідності збереження нинішніх ставок.

За словами директора спеціальних програм науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, спроба підвищити тарифи для населення може бути зроблена після закінчення опалювального сезону. Проте він вважає, що вартість ресурсу може бути навіть знижена ринковими механізмами — якщо їх правильно відрегулювати.

Джерело: Ракурс


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