Припинення транзиту уряд перекине на транспортування газу для промисловості

https://racurs.ua/ua/n202464-prypynennya-tranzytu-uryad-perekyne-na-transportuvannya-gazu-dlya-promyslovosti.html

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Через припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою у 2025 році в Україні пропонується у чотири рази збільшити тариф на транспортування ресурсу для внутрішніх отримувачів послуги.

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Як пише «Дзеркало тижня», у разі схвалення проєкту цього рішення додатковий тягар ляже на промислові підприємства. Їх об'єднання впродовж грудня активно наголошували, на необхідності збереження нинішніх ставок.

За словами директора спеціальних програм науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, спроба підвищити тарифи для населення може бути зроблена після закінчення опалювального сезону. Проте він вважає, що вартість ресурсу може бути навіть знижена ринковими механізмами — якщо їх правильно відрегулювати.