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Ракурс
Прекращение транзита Кабмин компенсирует удорожанием транспортировки газа для промышленности

Прекращение транзита Кабмин компенсирует удорожанием транспортировки газа для промышленности

24 дек 2024, 09:29
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Через припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою у 2025 році в Україні пропонується у чотири рази збільшити тариф на транспортування ресурсу для внутрішніх отримувачів послуги.


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Як пише «Ліга», у разі схвалення проєкту цього рішення додатковий тягар ляже на промислові підприємства. Їх об'єднання впродовж грудня активно наголошували, на необхідності збереження нинішніх ставок.

За словами директора спеціальних програм науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, спроба підвищити тарифи для населення може бути зроблена після закінчення опалювального сезону. Проте він вважає, що вартість ресурсу може бути навіть знижена ринковими механізмами — якщо їх правильно відрегулювати.

Як вважає один з опитаних LIGA.net експертів, після завершення опалювального сезону влада може задуматись й над збільшенням поки фіксованих цін на газ для населення.

росія значно більше заробляє коштів на експорті природного газу до Європи, аніж Україна на наданні своєї інфраструктури для його транзиту — $6,5 млрд проти $800 млн у 2023 році. Це головний аргумент і влади, і експертів на користь заборони транзиту російського газу.

Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові, — сказав 18 грудня президент України Володимир Зеленський.

Источник: Ракурс


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