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Ракурс
Россияне пишут, что 31 декабря потеряли два вертолета Ми-8 вместе с экипажами

Россияне пишут, что 31 декабря потеряли два вертолета Ми-8 вместе с экипажами

1 янв 2025, 16:05
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Росіяни заявили, що 31 грудня втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами.


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Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Більше подробиць та обставин втрат окупантів у дописі не надається. Однак, ймовірно, йдеться про екіпаж гелікоптера Мі-8, який за допомогою морського дрона знищили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Це сталося біля узбережжя Криму 31 грудня.

Источник: Ракурс


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