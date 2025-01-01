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Россияне пишут, что 31 декабря потеряли два вертолета Ми-8 вместе с экипажами
Россияне пишут, что 31 декабря потеряли два вертолета Ми-8 вместе с экипажамиhttps://racurs.ua/n202722-rossiyane-pishut-chto-31-dekabrya-poteryali-dva-vertoleta-mi-8-vmeste-s-ekipajami.htmlРакурс
Росіяни заявили, що 31 грудня втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами.
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Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.
Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Більше подробиць та обставин втрат окупантів у дописі не надається. Однак, ймовірно, йдеться про екіпаж гелікоптера Мі-8, який за допомогою морського дрона знищили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Це сталося біля узбережжя Криму 31 грудня.
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