Росіяни пишуть, що 31 грудня втратили два гелікоптери Мі-8 разом з екіпажами

https://racurs.ua/ua/n202722-rosiyany-pyshut-scho-31-grudnya-vtratyly-dva-gelikoptery-mi-8-razom-z-ekipajamy.html

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Росіяни заявили, що 31 грудня втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами.

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Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Більше подробиць та обставин втрат окупантів у дописі не надається. Однак, ймовірно, йдеться про екіпаж гелікоптера Мі-8, який за допомогою морського дрона знищили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Це сталося біля узбережжя Криму 31 грудня.