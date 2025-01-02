Новогодняя война в Германии: атаки произошли на правоохранителей и сотрудников экстренных служб

https://racurs.ua/n202755-novogodnyaya-voyna-v-germanii-ataki-proizoshli-na-pravoohraniteley-i-sotrudnikov-ekstrennyh-slujb.html

Ракурс

У новорічну ніч по всій Німеччині були атаковані співробітники правоохоронних органів та екстрених служб, більшість нападів сталося у Берліні.

.

Петарди цілеспрямовано кидалися до поліцейських, ракети прямували до рятувальників, пожежники перебували під обстрілом. В результаті кілька співробітників отримали поранення.

Кореспонденти BILD провели всю новорічну ніч, фіксуючи насильство проти співробітників екстрених служб.

Берлін

У районі Нойкельн, близько невідомі підпалили фаєри. Коли поліцейські спробували це зупинити, їх цілеспрямовано обстріляли піротехнікою. Поліцейські змушені були відступити. Два автомобілі та фасади будинків були пошкоджені вибуховими пристроями. Один із агресорів, приховавши обличчя, з гордістю заявив:

У Нойкельні немає законів, тут ми командуємо, а не поліція!

У районі Кройцберг, екіпаж патрульного автомобіля помітив пошкодження вікна від піротехнічного пристрою. Через 15 хвилин після опівночі, коли поліцейські з увімкненими сиренами їхали вулицею Рамлерштрассе в Берліні-Гезундбруннені, вони почули гучний вибух і виявили отвір у склі на пасажирській стороні їхньої машини.

У районі Пренцлауер-Берг (на Пренцлауер-Алеї та розі Данцигер-Штрассе) близько 00.50 пролунала кулебомба. В результаті один поліцейський з оперативної групи отримав тяжкі травми ноги та був терміново госпіталізований. Ще один співробітник був поранений до рук, і його також доправили до лікарні. Троє інших поліцейських, які були поруч, завершили зміну після нападу.

У районі Шарлоттенбург (на Йоахімстальштрассі та розі Курфюрстендамм), близько 00.20 поліцейський стояв біля задньої частини свого автомобіля, коли поряд вибухнула петарда. Співробітника було поранено та доставлено до клініки зі скаргами на головний та вушний біль. Він був змушений завершити свою зміну.

У районі Нойкельн (на Теупіцер Штрассе та розі Кіхлуфер), о 2.00 група з 15−20 осіб обстріляла поліцейські машини піротехнікою. Поліцейські затримали двох підлітків та семеро людей старшого віку. Під час арешту один із молодиків напав на поліцейського, стрибнувши на його спину і вдаривши його. В результаті він отримав травму. Під час арешту двох поліцейських було поранено, один з яких змушений був завершити свою службу.

Проте напади на екстрені служби сталися не лише у Берліні. В інших містах також були напади з використанням піротехніки.

Веймар (Тюрінгія)

Ситуація загострилася незабаром після опівночі. На площі Гете група піротехніків обстріляла поліцейську машину, яка спалахнула. Коли вогонь був згашений, поліцейські та пожежники знову зазнали нападу з використанням піротехнічних засобів.

Лейпциг (Саксонія)

Один із поліцейських був поранений, але залишився на службі. Близько 50 людей неодноразово нападали на екстрені служби, кидаючи петарди, ракети та пляшки. Також повідомляється, що автомобілі та трамваї стали цілями для обстрілу, як заявляють свідки.

Гамбург

Поліцейські тут також стали мішенями для ракет та піротехніки, що призвело до сцен переслідування по всьому місту.

Кіль (Шлезвіг-Гольштейн)

Коли швидка допомога намагалася врятувати пацієнта з інфарктом, поліцейські, які прибули на місце, атакували групу з 70−80 осіб. На місці опинилися 26 поліцейських, які використовували службових собак та перцевий спрей, щоб дати медикам можливість продовжити свою роботу.

У ході цих інцидентів 14 із 37 поліцейських отримали травми від піротехнічних пристроїв.

Поліція проводить розслідування у 670 справах, в основному щодо порушень законодавства про носіння та використання зброї, використання вибухових речовин, нападів на поліцейських, опору владі, підпалам та тілесним ушкодженням.