Комплектование 155 бригады— ГБР подтвердило открытие дела

https://racurs.ua/n202758-komplektovanie-155-brigady-gbr-podtverdilo-otkrytie-dela.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило, що розпочало слідство щодо ситуації в 155-й механізованій бригаді «Анна Київська».

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Про це в четвер, 2 січня, повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426−1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) і ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано, — сказала Сапьян.

Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що йдеться про обставин формування 155-ї механізованої бригади «Анна Київська», яка вступила у бій під Покровськом.

За його словами, Справа на контролі верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.