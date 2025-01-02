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Россияне отправили 119 старшеклассников из Мариуполя в рф на "перевоспитание"
Россияне отправили 119 старшеклассников из Мариуполя в рф на «перевоспитание»https://racurs.ua/n202757-rossiyane-otpravili-119-starsheklassnikov-iz-mariupolya-v-rf-na-perevospitanie.htmlРакурс
Чергове викрадення українських дітей сталося у Маріуполі. 119 старшокласників з цього тимчасово окупованого українського міста відправили до росії для пропагандистського «перевиховання»
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Кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав’язування ідентичності «русского міра».
Про це повідомили у Центрі національно спротиву. У Спротиві нагадують, що цілі окупантів систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України.
Замість канікул діти отримують примусову «екскурсію», яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.
Кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації, — наголошують у Спротиві.
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