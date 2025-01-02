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Ракурс
Россияне отправили 119 старшеклассников из Мариуполя в рф на "перевоспитание"

Россияне отправили 119 старшеклассников из Мариуполя в рф на «перевоспитание»

2 янв 2025, 17:24
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Чергове викрадення українських дітей сталося у Маріуполі. 119 старшокласників з цього тимчасово окупованого українського міста відправили до росії для пропагандистського «перевиховання»


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Кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав’язування ідентичності «русского міра».

Про це повідомили у Центрі національно спротиву. У Спротиві нагадують, що цілі окупантів систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України.

Замість канікул діти отримують примусову «екскурсію», яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.

Кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації, — наголошують у Спротиві.

Источник: Ракурс


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