Россияне отправили 119 старшеклассников из Мариуполя в рф на "перевоспитание"

https://racurs.ua/n202757-rossiyane-otpravili-119-starsheklassnikov-iz-mariupolya-v-rf-na-perevospitanie.html

Ракурс

Чергове викрадення українських дітей сталося у Маріуполі. 119 старшокласників з цього тимчасово окупованого українського міста відправили до росії для пропагандистського «перевиховання»

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Кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав’язування ідентичності «русского міра».

Про це повідомили у Центрі національно спротиву. У Спротиві нагадують, що цілі окупантів систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України.

Замість канікул діти отримують примусову «екскурсію», яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.

Кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації, — наголошують у Спротиві.