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Генштаб подтвердил "высокоточный удар" по Курщине
Генштаб подтвердил «высокоточный удар» по Курщинеhttps://racurs.ua/n202756-genshtab-podtverdil-vysokotochnyy-udar-po-kurschine.htmlРакурс
Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян в Курській області.
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Про це 2 січня повідомили у Генштабі.
Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення, — йдеться у повідомленні Генштабу.
Деталей щодо наслідків удару по командному пункту військові не розкрили.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко раніше писав, що «є вдалий удар». За його словами, унаслідок атаки «значні втрати» у 810 бригаді Збройних сил росії.
Раніше росіяни квилили про удар по їхньому будинку культури.
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