Генштаб ВСУ заявил о поражении Сызранского НПЗ и предприятия Атлант Аэро. Фото:

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Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та підприємство «Атлант Аэро» у Таганрозі Ростовської області Росії.

У ніч на 15 вересня на території підприємства «Атлант Аэро» були зафіксовані вибухи та пожежа. Цей завод виробляє ударно-розвідувальні БпЛА «Молния» та деталі для БпЛА «Орион». Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії у безпілотних системах. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також командування заявило про влучання та пожежу на території Сизранського НПЗ. Була уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Зазначається, що цей нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «НК «Роснефть», а потужність переробки підприємства становить близько 8,9 млн т нафти на рік.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 13 вересня трьох та пошкодження восьми резервуарів на НПЗ «Славянск ЭКО» у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

Нагадаємо, моніторингові пабліки інформували, що 15 вересня під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. Ймовірно, після нальоту БпЛА у промисловій зоні спалахнули резервуари з нафтопродуктами.