ВСУ поразили российскую РЛС «Каста» и пункты управления БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n216506-vsu-porazili-rossiyskuu-rls-kasta-i-punkty-upravleniya-bpla.html

Ракурс

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів армії РФ.

По військових цілях захисники вдарили 28 вересня та в ніч на 29 вересня. Зокрема, в Мангуші Донецької області українські захисники завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». А по ворожих пунктах управління БпЛА були удари в Кирносовому та Новоайдарі Луганської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також були уражені склади боєприпасів окупантів у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області. А в Комиш-Зорі Запорізької області було завдано удару по складу матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, 23 та 24 вересня українські військові уразили в районах Чехограда та Якимівки Запорізької області радіолокаційні станції 35Н6 «Каста» та П-18. А у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів