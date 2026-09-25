Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских НПЗ в Перми и Новошахтинске. Фото:

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Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи та РЛС армії РФ.

У Пермі Пермського краю було уражено нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — на території об'єкта спалахнула пожежа. Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 млн т нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію для російської армії. Про це Генеральний штаб ЗСУ 25 вересня повідомив у Facebook.

А в Новошахтинську Ростовської області було влучання по нафтопереробному заводу «Новошахтинский», де також спалахнула пожежа. Цей НПЗ щорічно орієнтовно переробляє 7,5 млн т нафти на рік і є важливим постачальником нафтопродуктів на півдні країни-агресора та бере участь у забезпеченні Збройних сил Росії.

Крім того у районі Новошахтинська українські військові уразили радіолокаційну станцію 64Л6 «Гамма-С1» та 39Н6 «Каста-2Е2».

Ураження підприємств нафтопереробної галузі є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, моніторингові Telegram-канали інформували, що 25 вересня вибухи лунали в районі Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі, а також в окупованому Луганську. Під ударами перебували нафтопереробні заводи та підприємства, які задіяні в оборонному секторі РФ.