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Ракурс
Мережею шириться відео ракетного удару по місцю дислокації російських військ в селі Івановське, Курська область

Мережею шириться відео ракетного удару по місцю дислокації російських військ на Курщині

2 січ 2025, 15:38
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РосЗМІ пишуть, що в Івановському Курської області удень 2 січня прилетіло в будинок культури, де, ймовірно, базувалися російські військові.


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На відео видно, що неподалік будівлі стоять військові УАЗи та «Урали».

Удар нібито відбувся під час церемонії нагородження особового складу 810-ї бригади ЗС рф.

Джерело: Ракурс


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