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Мережею шириться відео ракетного удару по місцю дислокації російських військ в селі Івановське, Курська область
Мережею шириться відео ракетного удару по місцю дислокації російських військ на Курщиніhttps://racurs.ua/ua/n202753-merejeu-shyrytsya-video-raketnogo-udaru-po-miscu-dyslokaciyi-rosiyskyh-viysk-na-kurschyni.htmlРакурс
РосЗМІ пишуть, що в Івановському Курської області удень 2 січня прилетіло в будинок культури, де, ймовірно, базувалися російські військові.
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На відео видно, що неподалік будівлі стоять військові УАЗи та «Урали».
Удар нібито відбувся під час церемонії нагородження особового складу 810-ї бригади ЗС рф.