В сети распространяется видео ракетного удара по месту дислокации российских войск на Курщине

https://racurs.ua/n202753-v-seti-rasprostranyaetsya-video-raketnogo-udara-po-mestu-dislokacii-rossiyskih-voysk-na-kurschine.html

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РосЗМІ пишуть, що в Івановському Курської області удень 2 січня прилетіло в будинок культури, де, ймовірно, базувалися російські військові.

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На відео видно, що неподалік будівлі стоять військові УАЗи та «Урали».

Удар нібито відбувся під час церемонії нагородження особового складу 810-ї бригади ЗС рф.