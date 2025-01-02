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Ракурс
В сети распространяется видео ракетного удара по месту дислокации российских войск на Курщине

В сети распространяется видео ракетного удара по месту дислокации российских войск на Курщине

2 янв 2025, 15:38
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РосЗМІ пишуть, що в Івановському Курської області удень 2 січня прилетіло в будинок культури, де, ймовірно, базувалися російські військові.


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На відео видно, що неподалік будівлі стоять військові УАЗи та «Урали».

Удар нібито відбувся під час церемонії нагородження особового складу 810-ї бригади ЗС рф.

Источник: Ракурс


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