Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян в Курській області

https://racurs.ua/ua/n202756-genshtab-pidtverdyv-vysokotochnyy-udar-po-kurschyni.html

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Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян в Курській області.

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Про це 2 січня повідомили у Генштабі.

Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Деталей щодо наслідків удару по командному пункту військові не розкрили.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко раніше писав, що «є вдалий удар». За його словами, унаслідок атаки «значні втрати» у 810 бригаді Збройних сил росії.

Раніше росіяни квилили про удар по їхньому будинку культури.