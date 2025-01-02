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Ракурс
Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян в Курській області

Генштаб підтвердив «високоточний удар» по Курщині

2 січ 2025, 17:10
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Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян в Курській області.


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Про це 2 січня повідомили у Генштабі.

Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Деталей щодо наслідків удару по командному пункту військові не розкрили.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко раніше писав, що «є вдалий удар». За його словами, унаслідок атаки «значні втрати» у 810 бригаді Збройних сил росії.

Раніше росіяни квилили про удар по їхньому будинку культури.

Джерело: Ракурс


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