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Росіяни відправили 119 старшокласників з Маріуполя до рф на "перевиховання"
Росіяни відправили 119 старшокласників з Маріуполя до рф на «перевиховання»https://racurs.ua/ua/n202757-rosiyany-vidpravyly-119-starshoklasnykiv-z-marupolya-do-rf-na-perevyhovannya.htmlРакурс
Чергове викрадення українських дітей сталося у Маріуполі. 119 старшокласників з цього тимчасово окупованого українського міста відправили до росії для пропагандистського «перевиховання»
Кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав’язування ідентичності «русского міра». Про це повідомили у Центрі національно спротиву.
У Спротиві нагадують, що цілі окупантів систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України. Замість канікул діти отримують примусову «екскурсію», яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.
Кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації, — наголошують у Спротиві.
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