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Удар по Киеву и области: есть погибший и раненые, обломки "шахедов" упали на город
Удар по Киеву и области: есть погибший и раненые, обломки «шахедов» упали на городhttps://racurs.ua/n202771-udar-po-kievu-i-oblasti-est-pogibshiy-i-ranenye-oblomki-shahedov-upali-na-gorod.htmlРакурс
У ніч на 3 січня відбулася чергова атака терористів з росії на Київ і Київську область
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У столиці уламки дронів упали в Дарницькому і Голосіївському районах.
У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували. Постраждало троє людей.
У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій 1999 року народження.
У Фастівському районі внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження, їй надають медичну допомогу в районній лікарні.
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