Удар по Киеву и области: есть погибший и раненые, обломки "шахедов" упали на город

https://racurs.ua/n202771-udar-po-kievu-i-oblasti-est-pogibshiy-i-ranenye-oblomki-shahedov-upali-na-gorod.html

Ракурс

У ніч на 3 січня відбулася чергова атака терористів з росії на Київ і Київську область

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У столиці уламки дронів упали в Дарницькому і Голосіївському районах.

У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували. Постраждало троє людей.

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження, їй надають медичну допомогу в районній лікарні.