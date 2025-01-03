Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Удар по Киеву и области: есть погибший и раненые, обломки "шахедов" упали на город

Удар по Киеву и области: есть погибший и раненые, обломки «шахедов» упали на город

3 янв 2025, 08:24
999

У ніч на 3 січня відбулася чергова атака терористів з росії на Київ і Київську область


.

У столиці уламки дронів упали в Дарницькому і Голосіївському районах.

У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували. Постраждало троє людей.

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження, їй надають медичну допомогу в районній лікарні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров