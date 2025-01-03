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Ракурс
Удар по Києву та області: є загиблий та поранені, уламки "шахедів" впали на місто

Удар по Києву та області: є загиблий та поранені, уламки «шахедів» впали на місто

3 січ 2025, 08:24
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У ніч на 3 січня відбулася чергова атака терористів з росії на Київ і Київську область


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У столиці уламки дронів упали в Дарницькому і Голосіївському районах.

У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували. Постраждало троє людей.

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження, їй надають медичну допомогу в районній лікарні.

Джерело: Ракурс


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