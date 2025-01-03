Все силы — на завершение подготовки к войне: ССО перевели блокнот ликвидированного солдата КНДР

https://racurs.ua/n202772-vse-sily-na-zavershenie-podgotovki-k-voyne-sso-pereveli-bloknot-likvidirovannogo-soldata-kndr.html

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Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни.

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Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, якого диктатор Кім Чен Ин відправив разом з тисячами інших воювати проти Сил безпеки та оборони України.

Північнокорейські військові мають наказ виконувати задачі навіть ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії та інтересів Кім Чен Ина, що показує реальне ставлення диктатора до власних військ.

Тим часом сам кровожерливий диктатор Кім продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу росії на війну проти України.

У ССО наводять переклад запису з нотатника військового ССО Північної Кореї Гьонг Хонг Джонг, якого на Курщині знищили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ:

Найважливіший з них (фронтів) — фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача — боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил — готовність на випадок війни.



Гасло. «Всі сили — на завершення підготовки до війни!», цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це — бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.

Частина інформації не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена, кажуть в ССО.