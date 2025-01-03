Молдова привязала лей к евро

https://racurs.ua/n202777-moldova-privyazala-ley-k-evro.html

Ракурс

Молдова прив’язала курс валюти до євро замість долара.

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Молдова перейшла на використання євро замість долара як базової валюти для розрахунку офіційного обмінного курсу національної валюти — лея.

Із сьогоднішнього дня євро стає базовою валютою для обмінного курсу у Молдові. Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, приносячи більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован, — повідомила на своєму сайті президентка країни Майя Санду.

Раніше Національний банк Молдови пояснював, що перехід від використання долара США до євро відображає економічний зсув Молдови до ринків ЄС і дозволить зменшити коливання обмінного курсу.