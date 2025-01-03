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Ракурс
Молдова прив'язала лей до євро

Молдова прив’язала лей до євро

3 січ 2025, 11:28
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Молдова прив’язала курс валюти до євро замість долара.


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Молдова перейшла на використання євро замість долара як базової валюти для розрахунку офіційного обмінного курсу національної валюти — лея.

Із сьогоднішнього дня євро стає базовою валютою для обмінного курсу у Молдові. Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, приносячи більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован, — повідомила на своєму сайті президентка країни Майя Санду.

Раніше Національний банк Молдови пояснював, що перехід від використання долара США до євро відображає економічний зсув Молдови до ринків ЄС і дозволить зменшити коливання обмінного курсу.

Джерело: Ракурс


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