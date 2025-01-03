В Германии ищут 12-летнюю девочку из Украины

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Поліція Гіссена просить допомоги у пошуках 12-річної Вікторії Величко. Дівчинка проживає у місті Лінден, востаннє дитину бачили в її помешканні. Це місцевість поблизу Франкфурта-на-Майні.

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Як повідомили у пресслужбі Управління поліції Центрального Гессену, Вікторія — з України, вона майже не розмовляє німецькою мовою. Відомо, що дівчинка користується громадським транспортом, вона може подорожувати автобусом або поїздом.

Вікторія зростом близько 145 см, має худорляву статуру та висвітлене волосся до плечей.

Усіх, хто бачив дівчинку чи володіє інформацією щодо її місцезнаходження, поліція просить подзвонити за номером +49 641 7006 6555 або звернутися до найближчого поліцейського відділку.

Улітку 2024 року Валерію Гудзенко, яку знайшли мертвою у Німеччині, поховали на батьківщині, у Павлограді, що на Дніпропетровщині. 3 червня 9-річна дитина зникла в місті Дебельн. За тиждень, 11 червня, згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, її тіло виявили в лісі за чотири кілометри від дому.