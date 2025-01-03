Украина получила от россиян запросы о 50 тыс. пропавших без вести захватчиков

Родственники десятков тысяч пропавших рашистов обратились в Украину с запросами

https://racurs.ua/n202788-ukraina-poluchila-ot-rossiyan-zaprosy-o-50-tys-propavshih-bez-vesti-zahvatchikov.html

Ракурс

Росіяни подали Україні запити про понад 50 тис. зниклих безвісти загарбників.

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Про це в інтерв’ю «АрміяInform» заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, — понад 50 тис. росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас, — зазначив Охріменко.

Він додав, що нещодавно на закритому засіданні в держдумі російською політикинею були оприлюднені цифри — 48 тис. безвісти зниклих росіян.

За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули, — зазначив Охріменко. — Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для рф є нецікавою.

За його словами, спочатку для запитів росіян виділили телефонну лінію, проте згодом зрозуміли, що це окремий проект, і він досить масштабний.

Охріменко наголошує - завдяки проекту «Хочу найти» тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, як саме організована робота в рф із громадянами своєї країни, що вони не зацікавлені в тому, щоб визнавати їх загиблими та виплачувати відповідну грошову підтримку для свого населення.

Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими, — додав він. — Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить.

Джерело: «АрміяInform»