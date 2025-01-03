Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти загарбників

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Родичі десятків тисяч зниклих рашистів звернулися до України із запитами
Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти загарбниківhttps://racurs.ua/ua/n202788-ukrayina-otrymala-vid-rosiyan-zapyty-pro-50-tys-znyklyh-bezvisty-zagarbnykiv.htmlРакурс
Росіяни подали Україні запити про понад 50 тис. зниклих безвісти загарбників.
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Про це в інтерв’ю «АрміяInform» заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, — понад 50 тис. росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас, — зазначив Охріменко.
Він додав, що нещодавно на закритому засіданні в держдумі російською політикинею були оприлюднені цифри — 48 тис. безвісти зниклих росіян.
Депутат Картаполов: «здесь обсуждается закрытая информация».— David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) December 4, 2024
48 тысяч тестов ДНК для опознания останков российских военнослужащих сдали их родственники. Это озвучила замминистра обороны РФ Цивилева.
Вы поняли? У них 50К неопознанных, пропавших тел, а сколько опознанных и закопаных? pic.twitter.com/XmTVvB7fQi
За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули, — зазначив Охріменко. — Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для рф є нецікавою.
За його словами, спочатку для запитів росіян виділили телефонну лінію, проте згодом зрозуміли, що це окремий проект, і він досить масштабний.
Охріменко наголошує - завдяки проекту «Хочу найти» тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, як саме організована робота в рф із громадянами своєї країни, що вони не зацікавлені в тому, щоб визнавати їх загиблими та виплачувати відповідну грошову підтримку для свого населення.
Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими, — додав він. — Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить.
Джерело: «АрміяInform»