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Российские захватчики 3 января нанесли ракетный удар по Чернигову, фото: Вячеслав Чаус

Рашисты нанесли групповой ракетный удар по окраине Чернигова — погиб человек (ФОТО)

3 янв 2025, 18:01
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Російські загарбники сьогодні, 3 січня, у другій половині дня завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова.


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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що рашисти здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці міста, є значні руйнування кількох будинків.

Наразі відомом про одну загиблу людину, є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Російські загарбники 3 січня завдали ракетного удару по Чернігову, фото: В'ячеслав Чаус

Источник: Ракурс


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