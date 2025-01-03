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Российские захватчики 3 января нанесли ракетный удар по Чернигову, фото: Вячеслав Чаус
Рашисты нанесли групповой ракетный удар по окраине Чернигова — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n202792-rashisty-nanesli-gruppovoy-raketnyy-udar-po-okraine-chernigova-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 січня, у другій половині дня завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова.
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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зазначається, що рашисти здійснили потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці міста, є значні руйнування кількох будинків.
Наразі відомом про одну загиблу людину, є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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