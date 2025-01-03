Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей США

Майк Джонсон, фото: «РБК»

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Ракурс

Палата представників Конгресу США сьогодні, 3 січня, у драматичному голосуванні з другої спроби переобрала на посаду спікера республіканця Майка Джонсона.

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Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Джонсон набрав мінімально необхідні для обрання 218 голосів:

у першому турі голосування троє республіканців проголосували не за нього;

проте згодом республіканці Ральф Норман і Кіт Селф все ж змінили свої голоси на користь Джонсона;

тож Джонсон з рахунком 218−215 виграв у лідера меншості демократа Хакіма Джеффріса.

Джонсон вже склав присягу, тож тепер нічого не заважає офіційному оголошенню результатів виборів президента США, на яких переміг Дональд Трамп.

Група з 11 республіканців Палати, які скептично ставилися до обрання Джонсона спікером, проте зрештою проголосували за нього, опублікували листа, в якому викладений перелік вимог, які вони хочуть, щоб той взяв на себе.

Зокрема, вони закликали Джонсона додати сесійні дні до календаря Палати представників, забезпечити, щоб будь-який пакет примирення включав значне скорочення витрат, і припинити виносити на голосування законопроекти, які значною мірою залежать від підтримки демократів, або які надходять раніше 72 годин, відведених членам Палати на їх розгляд.

Сьогодні ми проголосували за Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників, тому що ми твердо підтримуємо президента Трампа і хочемо забезпечити своєчасну сертифікацію його виборщиків, — наголосили законодавці. — Ми зробили це, попри наші щирі сумніви щодо результатів роботи спікера за останні 15 місяців.

Перераховуючи свої законодавчі пріоритети, вони заявили, що Джонсон «не має місця для помилок».

Трамп вже привітав Джонсона із обранням, заявивши, що той стане «великим спікером».

Джерело: CNN