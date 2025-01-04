Следователи считают подрыв Cybertruck в Лас-Вегасе суицидом

https://racurs.ua/n202815-sledovateli-schitaut-podryv-cybertruck-v-las-vegase-suicidom.html

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Слідчі вважають підрив Cybertruck у Лас-Вегасі суїцидом.

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Інцидент «схожий на трагічне самогубство ветерана війни, який боровся із посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами». Так у ФБР оцінили вибух. Військовий був прихильником Донаьда Трампа.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США кваліфікує дії американського військовослужбовця, який підірвав автомобіль Tesla Cybertruck перед готелем Trump International Hotel у Лас-Вегасі як самогубство. Хоча інцидент привернув більше уваги, ніж зазвичай, «у результаті це схоже на трагічне самогубство ветерана війни, який боровся із посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами», — сказав на прес-конференції у п’ятницю, 3 січня, слідчий ФБР Спенсер Еванс.

ФБР встановило особу військового. Раніше слідчі повідомили, що це 37-річний Метью Алан Л., який служив у елітному підрозділі «Зелені берети». За їх даними, Метью Алан Л. нещодавно повернувся з відрядження до Німеччини і перебував у затвердженій відпустці. Сержанта нагородили п’ятьма нагородами «Бронзова зірка», у тому числі однією — за мужність, виявлену в бою. Крім ФРН, він також їздив у службові відрядження до України, Грузії, Таджикистану, Афганістану та Конго.

У прощальному листі військовий назвав США найкращою країною у світі.

Вибух біля готелю, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, стався вранці 1 січня. Орендований електричний пікап, завантажений феєрверками, вибухнув біля входу до будівлі, семеро людей отримали поранення. Перш ніж його машина вибухнула і згоріла, чоловік вистрілив собі у голову.

За даними слідчих, солдат не відчував ненависті до Трампа. Американське видання The Daily Beast наводить слова високопосадовця, що Л. був великим прихильником Трампа і голосував за нього в листопаді. Дядько військового розповів британській газеті Independent, що його племінник «любив свою країну на 100 відсотків, любив Трампа і завжди був дуже патріотичним солдатом та американцем».

У ФБР не пов’язують вибух у Лас-Вегасі та з терактом у Новому Орлеані, де за кілька годин до цього чоловік в’їхав на машині у натовп людей. На прес-конференції слідчі оголосили уривки з прощального листа солдата, в якому той називає США найкращою країною у світі, яка «нині смертельно хвора і рухається до свого краху». Свої дії військовий назвав «не терактом, а тривожним дзвінком».