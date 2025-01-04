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Хакеры ГУР атаковали российскую компанию «Регионтранссервис». Фото:

ГУР атаковало «Регионтранссервис» — эта компания отвечает за железную дорогу в рф

4 янв 2025, 15:20
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Хакери ГУР атакували російську компанію «РегіонТрансСервіс».


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Кібератака була здійснена у суботу, 4 січня, в день народження очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом уражено 78 серверів і 211 робочих станцій. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела.

Зазначається, що ТОВ «РегіонТрансСервіс» є однією з ключових компаній, що забезпечують діяльність російської залізниці, отже, і перевезення військових вантажів для війни проти України. Ця компанія надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику до утилізації.

Нагадаємо, у жовтні минулого року кіберкорпус воєнної розвідки України здійснив атаку на IT-інфраструктуру національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». Також було завдано удару по російській державній системі контролю руху морського транспорту.

Джерело: «Бабель»

Источник: Ракурс


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