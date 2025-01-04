Владимир Зеленский подписал закон. Фото: ОП

https://racurs.ua/n202821-zelenskiy-podpisal-zakon-o-likvidacii-komissii-po-regulirovaniu-azartnyh-igr.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ.

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У суботу, 4 січня, глава держави погодив законопроект № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тепер замість КРАІЛ до 1 квітня цього року повинні створити новий орган та визначити, яке міністерство буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Законом передбачається обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборону спонсорства. Крім того, закон визначає додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану.

Також закон вдосконалює інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг інтернету) й встановлює додаткові критерії для анулювання ліцензій, вдосконалює вимоги із бездоганної ділової репутації посадових осіб — організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Нагадаємо, навесні минулого року кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.