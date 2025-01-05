Минобороны рф подтвердило новое наступление ВСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202850-minoborony-rf-podtverdilo-nastuplenie-vsu-na-kurschine.html

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Міністерство оборони рф визнало наступ ЗСУ в Курській області росії.

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За інформацією противника, українські військові «здійснили контратаку штурмової групи у складі двох танків, машини розгородження і 12 бойових броньованих машин із десантом у напрямку хутору Бердин». Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали, посилаючись на Міноборони рф.

Росіяни традиційно поспішили вже відзвітувати про «втрати ЗСУ». Ворог заявив про нібито знищення 340 військовослужбовців, чотирьох танків, 12 бойових броньованих машин.

А паблік The Moscow Times із посиланням на так званого воєнкора Романа Альохіна пише, що ЗСУ почали просування в північно-східному напрямку від Суджі, націлившись на район Великого Солдатського. При просуванні українська армія застосовує трали розмінування, танки та іншу бронетехніку.

Також окупанти скаржаться, що Сили оборони накрили район атаки щільним РЕБом, тому росіяни не можуть використовувати більшість дронів. Літати можуть лише оптоволоконні БпЛА.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що в Курській області росії на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, а 12 з яких тривають досі.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України несподівано атакували росіян у Курській області російської федерації. В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що противник був атакований на кількох напрямках і це стало несподіванкою для нього.

Також повідомлення про просування ЗСУ на Курському напрямку з’явилися у російських Telegram-каналах.