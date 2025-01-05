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Ракурс
Українські військові просуваються на Курському напрямку, фото: «НикВести»

На Курщині Сили оборони атакували росіян з кількох напрямків — ЦПД

5 січ 2025, 11:46
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Українські військові несподівано атакували росіян.


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Про це сьогодні, 5 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють, — розповів він.

Також про активізацію на Курщині у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує, — зазначив він.

Також повідомлення про просування українських військових на Курському напрямку з’явилися у російських Telegram-каналах.

Джерело: Ракурс


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