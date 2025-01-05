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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумщині, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по селищу Свеса на Сумщині показала ДСНС (ФОТО)

5 січ 2025, 11:33
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Російські загарбники вчора, 4 січня, скинули керовані авіабомби по багатоквартирному будинку у Свеській громаді Шосткинського району.


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Наразі рятувальники проводять відновлювальні роботи на місці ворожого удару. Про це сьогодні, 5 січня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

У селищі Свеса проводиться розбір завалів в житловій п’ятиповерхівці. Один із під’їздів будинку внаслідок атаки було зруйновано повністю, — вказано в повідомленні. — Рятувальники допомагають громадянам в евакуації майна та матеріальних цінностей. Також здійснюється доставка будівельних матеріалів для відновлювальних робіт.

Функціонують два стаціонарні пункти незламності.

Наслідки російського удару по Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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