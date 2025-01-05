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Ракурс
Бывшего российского шпиона ликвидировали. Фото:

Бывшего российского шпиона ликвидировали в Курской области рф

5 янв 2025, 19:48
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Сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича ліквідували на Курщині.


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Бойовик загинув 2 січня «у важких боях за звільнення Курської області». Відповідну інформацію поширили проросійські Telegram-канали. Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що Живкович свого часу очолював екстремістську організацію «Четницький Покров» у Сербії. Бойовик брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року. У 2017 році в Румунії його визнали небажаною особою й заборонили в’їзд на 15 років через шпигунську діяльність на користь країни-агресора рф.

Найманця заарештували в Сербії у 2018 році й звинуватили в участі у військових діях на боці іноземної держави. Згодом його відпустили.

В Україні проти Живковича відкривали кримінальне провадження за фактом вербування іноземців для участі у війні.

Нагадаємо, внаслідок удару ЗСУ по Льгову загинув полковник Олег Тімошин. Цей воєнний злочинець віддавав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі та причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, по міському будинку культури на Харківщині та по багатоповерхівці в Одеській області.

Джерело: Digi24

Источник: Ракурс


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