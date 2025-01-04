Російський полковник Олег Тімошин. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202831-polkovnyka-rf-likviduvaly-na-kurschyni-vin-prychetnyy-do-raketnyh-obstriliv-ukrayiny.html

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Російського топ-офіцера знищили у Курській області росії.

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Внаслідок українського удару по Льгову загинув полковник Олег Тімошин. Цей воєнний злочинець віддавав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі. Про це 4 січня повідомило Bihus.info.

Також цей окупант причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, по міському будинку культури на Харківщині та по багатоповерхівці в Одеській області.

Як відомо, внаслідок удару ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі 14 січня загинули 46 людей, серед яких шестеро дітей, і і ще 80 були поранені. А 27 червня 2022 року окупанти атакували ракетою Х-22 торговий центр «Амстор» у Кременцуці. Тоді загинули понад 20 людей, тіла деяких загиблих були повністю знищені.

Нагадаємо, 30 грудня, щонайменше шість крилатих ракет Storm Shadow прилетіли по місцю базування російської армії у місті Льгов Курської області. Було зафіксоване влучання у будівлю на вулиці Свердлова, 1, яку використовували ворожі військові. Внаслідок обстрілу на місці загинули восьмеро російських військовослужбовців. Ще 22 були поранені й госпіталізовані.

А 25 грудня ударом ЗСУ у Льгові було ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти рф Салім Паштова.