Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російський полковник Олег Тімошин. Фото:

Полковника рф ліквідували на Курщині — він причетний до ракетних обстрілів України

4 січ 2025, 21:19
999

Російського топ-офіцера знищили у Курській області росії.


.

Внаслідок українського удару по Льгову загинув полковник Олег Тімошин. Цей воєнний злочинець віддавав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі. Про це 4 січня повідомило Bihus.info.

Також цей окупант причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, по міському будинку культури на Харківщині та по багатоповерхівці в Одеській області.

Як відомо, внаслідок удару ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі 14 січня загинули 46 людей, серед яких шестеро дітей, і і ще 80 були поранені. А 27 червня 2022 року окупанти атакували ракетою Х-22 торговий центр «Амстор» у Кременцуці. Тоді загинули понад 20 людей, тіла деяких загиблих були повністю знищені.

Нагадаємо, 30 грудня, щонайменше шість крилатих ракет Storm Shadow прилетіли по місцю базування російської армії у місті Льгов Курської області. Було зафіксоване влучання у будівлю на вулиці Свердлова, 1, яку використовували ворожі військові. Внаслідок обстрілу на місці загинули восьмеро російських військовослужбовців. Ще 22 були поранені й госпіталізовані.

А 25 грудня ударом ЗСУ у Льгові було ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти рф Салім Паштова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів