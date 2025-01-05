Колишнього російського шпигуна ліквідували у Курській області рф

Колишнього російського шпигуна ліквідували. Фото:

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Сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича ліквідували на Курщині.

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Бойовик загинув 2 січня «у важких боях за звільнення Курської області». Відповідну інформацію поширили проросійські Telegram-канали. Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що Живкович свого часу очолював екстремістську організацію «Четницький Покров» у Сербії. Бойовик брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року. У 2017 році в Румунії його визнали небажаною особою й заборонили в’їзд на 15 років через шпигунську діяльність на користь країни-агресора рф.

Найманця заарештували в Сербії у 2018 році й звинуватили в участі у військових діях на боці іноземної держави. Згодом його відпустили.

В Україні проти Живковича відкривали кримінальне провадження за фактом вербування іноземців для участі у війні.

Нагадаємо, внаслідок удару ЗСУ по Льгову загинув полковник Олег Тімошин. Цей воєнний злочинець віддавав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі та причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, по міському будинку культури на Харківщині та по багатоповерхівці в Одеській області.

Джерело: Digi24