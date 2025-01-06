Разрушения в Черкасской области. Фото: Игорь Табурец

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Нічна атака російських БпЛА призвела до пошкоджень об'єктів інфраструктури в двох областях.

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У Черкаській області внаслідок нічної атаки пошкоджено приватні будинки та покрівлю складу з зерном. Так, у Звенигородському районі пошкоджено вікна у двох приватних житлових будинках, а в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно. Про це голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram.

За його словами, минулось без потерпілих. Попередньо відомо, що в межах області знищено 10 російських ударних безпілотників.

Також пошкодження зафіксували у Київській області. Поліція області поінформувала, що станом сьогоднішній ранок після нічної атаки в регіоні пошкоджено два приватні будинки, транспортний засіб та лінію електропередач. За попередніми даними, постраждалі відсутні.

Нагадаємо, 5 січня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок цього була пошкоджена лікарня та авто швидкої медичної допомоги.