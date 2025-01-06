Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушения в Черкасской области. Фото: Игорь Табурец
Обломки вражеских БпЛА повредили дома, склад с зерном и ЛЭП в двух областяхhttps://racurs.ua/n202863-oblomki-vrajeskih-bpla-povredili-doma-sklad-s-zernom-i-lep-v-dvuh-oblastyah.htmlРакурс
Нічна атака російських БпЛА призвела до пошкоджень об'єктів інфраструктури в двох областях.
.
У Черкаській області внаслідок нічної атаки пошкоджено приватні будинки та покрівлю складу з зерном. Так, у Звенигородському районі пошкоджено вікна у двох приватних житлових будинках, а в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно. Про це голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram.
За його словами, минулось без потерпілих. Попередньо відомо, що в межах області знищено 10 російських ударних безпілотників.
Також пошкодження зафіксували у Київській області. Поліція області поінформувала, що станом сьогоднішній ранок після нічної атаки в регіоні пошкоджено два приватні будинки, транспортний засіб та лінію електропередач. За попередніми даними, постраждалі відсутні.
Нагадаємо, 5 січня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок цього була пошкоджена лікарня та авто швидкої медичної допомоги.
Загрузка...