Ракурсhttps://racurs.ua/
Руйнування на Черкащині. Фото: Ігор Табурець
Уламки ворожих БпЛА пошкодили будинки, склад з зерном та ЛЕП у двох областяхhttps://racurs.ua/ua/n202863-ulamky-vorojyh-bpla-poshkodyly-budynky-sklad-z-zernom-ta-lep-u-dvoh-oblastyah.htmlРакурс
Нічна атака російських БпЛА призвела до пошкоджень об'єктів інфраструктури в двох областях.
.
У Черкаській області внаслідок нічної атаки пошкоджено приватні будинки та покрівлю складу з зерном. Так, у Звенигородському районі пошкоджено вікна у двох приватних житлових будинках, а в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно. Про це голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram.
За його словами, минулось без потерпілих. Попередньо відомо, що в межах області знищено 10 російських ударних безпілотників.
Також пошкодження зафіксували у Київській області. Поліція області поінформувала, що станом сьогоднішній ранок після нічної атаки в регіоні пошкоджено два приватні будинки, транспортний засіб та лінію електропередач. За попередніми даними, постраждалі відсутні.
Нагадаємо, 5 січня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок цього була пошкоджена лікарня та авто швидкої медичної допомоги.