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В подземельях собора Вильнюса обнаружили спрятанные в 1939 году короны князей и королей

В подземельях собора Вильнюса обнаружили спрятанные в 1939 году короны князей и королей (ФОТО)

6 янв 2025, 17:30
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У підземеллях вільнюського кафедрального собору знайшли заховані в 1939 році в тайник корони великих князів Великого князівства Литовського (ВКЛ) та королів. Серед знахідок — зокрема корона, скіпетр і три персні з труни Барбари Радзивіл.


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Схованку знайшли 16 грудня 2024 року в підземеллях, де у 1939 році, з початком Другої світової війни, були заховані королівські регалії. У схованці знайдено регалії, призначені для поховань правителів ВКЛ та Польщі — Олександра, Єлизавети та Барбари. Про це повідомив архієпископ Вільнюса, митрополит Гінтарас Грушас.

За його словами, серед знахідок — корона польського короля та великого князя литовського Олександра, а також корона дружини великого князя литовського та короля Польщі Казимира Ягеллона — Єлизавети Габсбург, знайдено її ланцюг, медальйон, перстень та табличку з труни.

Також було знайдено корону, скіпетр, три персні, ланцюг та дві таблички з труни Барбари Радзивілл — дружини великого князя литовського та польського короля Сигізмунда Августа.

Ці корони не використовувалися за життя правителів, вони були виготовлені вже після їхньої смерті і призначені для похоронних церемоній, — зазначив Гінтарас Грушас.

Источник: Ракурс


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