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В подземельях собора Вильнюса обнаружили спрятанные в 1939 году короны князей и королей
В подземельях собора Вильнюса обнаружили спрятанные в 1939 году короны князей и королей (ФОТО)https://racurs.ua/n202880-v-podzemelyah-sobora-vilnusa-obnarujili-spryatannye-v-1939-godu-korony-knyazey-i-koroley-foto.htmlРакурс
У підземеллях вільнюського кафедрального собору знайшли заховані в 1939 році в тайник корони великих князів Великого князівства Литовського (ВКЛ) та королів. Серед знахідок — зокрема корона, скіпетр і три персні з труни Барбари Радзивіл.
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Схованку знайшли 16 грудня 2024 року в підземеллях, де у 1939 році, з початком Другої світової війни, були заховані королівські регалії. У схованці знайдено регалії, призначені для поховань правителів ВКЛ та Польщі — Олександра, Єлизавети та Барбари. Про це повідомив архієпископ Вільнюса, митрополит Гінтарас Грушас.
За його словами, серед знахідок — корона польського короля та великого князя литовського Олександра, а також корона дружини великого князя литовського та короля Польщі Казимира Ягеллона — Єлизавети Габсбург, знайдено її ланцюг, медальйон, перстень та табличку з труни.
Також було знайдено корону, скіпетр, три персні, ланцюг та дві таблички з труни Барбари Радзивілл — дружини великого князя литовського та польського короля Сигізмунда Августа.
Ці корони не використовувалися за життя правителів, вони були виготовлені вже після їхньої смерті і призначені для похоронних церемоній, — зазначив Гінтарас Грушас.
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