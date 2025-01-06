У підземеллях собору Вільнюса знайшли заховані в 1939 році корони князів та королів

У підземеллях вільнюського кафедрального собору знайшли заховані в 1939 році в тайник корони великих князів Великого князівства Литовського (ВКЛ) та королів. Серед знахідок — зокрема корона, скіпетр і три персні з труни Барбари Радзивіл.

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Схованку знайшли 16 грудня 2024 року в підземеллях, де у 1939 році, з початком Другої світової війни, були заховані королівські регалії. У схованці знайдено регалії, призначені для поховань правителів ВКЛ та Польщі — Олександра, Єлизавети та Барбари. Про це повідомив архієпископ Вільнюса, митрополит Гінтарас Грушас.

За його словами, серед знахідок — корона польського короля та великого князя литовського Олександра, а також корона дружини великого князя литовського та короля Польщі Казимира Ягеллона — Єлизавети Габсбург, знайдено її ланцюг, медальйон, перстень та табличку з труни.

Також було знайдено корону, скіпетр, три персні, ланцюг та дві таблички з труни Барбари Радзивілл — дружини великого князя литовського та польського короля Сигізмунда Августа.