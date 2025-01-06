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Рашисты ударили из дрона по маршрутке в Херсоне, есть погибшие и раненые
Рашисты ударили из дрона по маршрутке в Херсоне, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202884-rashisty-udarili-iz-drona-po-marshrutke-v-hersone-est-pogibshie-i-ranenye-video.htmlРакурс
Росіяни у понеділок, 6 січня, приблизно о 17.00 атакували дроном маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона.
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Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені, повідомили в ОВА та опублікували моторошне відео наслідків атаки.
Загинув 50-річний чоловік. До лікарні доправили жінок, 47, 55, 58, 51 та 30 років, 21-річного юнака.
У неділю росіяни атакували з безпілотника херсонця, який їхав на мотоциклі
Пересуватися Херсоном зараз небезпечно в будь-яку пору доби. Адже ворог тільки те й робить, що чатує на ціль для атаки.
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