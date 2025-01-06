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Ракурс
Рашисти вдарили з дрона по маршрутці в Херсоні, є загиблі й поранені

Рашисти вдарили з дрона по маршрутці в Херсоні, є загиблі й поранені (ВІДЕО)

6 січ 2025, 18:38
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Росіяни у понеділок, 6 січня, приблизно о 17.00 атакували дроном маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона.


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Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені, повідомили в ОВА та опублікували моторошне відео наслідків атаки.

У неділю росіяни атакували з безпілотника херсонця, який їхав на мотоциклі

Пересуватися Херсоном зараз небезпечно в будь-яку пору доби. Адже ворог тільки те й робить, що чатує на ціль для атаки.

Джерело: Ракурс


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