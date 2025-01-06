Рашисти вдарили з дрона по маршрутці в Херсоні, є загиблі й поранені

https://racurs.ua/ua/n202884-rashysty-vdaryly-z-drona-po-marshrutci-v-hersoni-ie-zagybli-y-poraneni-video.html

Ракурс

Росіяни у понеділок, 6 січня, приблизно о 17.00 атакували дроном маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона.

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Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені, повідомили в ОВА та опублікували моторошне відео наслідків атаки.

У неділю росіяни атакували з безпілотника херсонця, який їхав на мотоциклі

Пересуватися Херсоном зараз небезпечно в будь-яку пору доби. Адже ворог тільки те й робить, що чатує на ціль для атаки.