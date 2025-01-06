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ВМС возле Скадовска поразили российский ЗРГК "Панцирь" с помощью взлетевшего с морского дрона БПЛА

ВМС возле Скадовска поразили российский ЗРГК «Панцирь» с помощью взлетевшего с морского дрона БПЛА (ВІДЕО)

6 янв 2025, 18:49
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Чергове історичне досягнення української армії. В окупованому Скадовську Херсонської області знищено двох російських ЗРК «Панцир» та одну «Осу». І найцікавіше — як саме це було зроблено.


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Техніку в глибокому тилу спалили дрони, запущені з безекіпажних катерів. Тобто морський дрон фактично вперше в історії був використаний як авіаносці. А все сталося без участі людини та без ризику для життя українських солдатів, пише військовослужбовець Павло Шуклінов.

Судячи з відкритих даних, знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця.

Про те, що військові моряки за добу уразили три ворожих засоби ППО, 6 січня написало Командування ВМС. Йшлося про знищення (пошкодження) двох зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1» та зенітно-ракетного комплексу «Оса».

Источник: Ракурс


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